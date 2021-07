Disputa entre treinadores portugueses e novo avançado para o Dortmund

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 13:07 Facebook

Twitter

Partilhar

De Inglaterra surgem relatos que Bruno Lage e Nuno Espírito Santo estão a disputar um médio da Juventus, no mesmo dia em que o Borussia Dortmund tem novo avançado a treinar com a equipa.

Aaron Ramsey: O médio está de saída da Juventus e, segundo informa o jornal inglês "Daily Express", Bruno Lage, novo treinador do Wolves, e Nuno Espírito Santo, que assumiu o comando do Tottenham esta temporada, estão interessados no jogador. O médio gaulês esteve dez anos ligado ao Arsenal, até sair para Itália em 2019, mas que, após um percurso menos feliz no país transalpino, pretende regressar a Inglaterra.

Borussia Dortmund: Donyell Malen vai reforçar o ataque do Dortmund nesta nova temporada. O clube já publicou na rede social Twitter que o avançado dos Países Baixos está a treinar com a equipa, faltando apenas limar alguns detalhes da transferência para anunciar o jogador. Malen apontou 27 golos ao serviço do PSV na época passada.

Tottenham: O antigo clube orientado por José Mourinho anunciou esta terça-feira a saída do defesa central Toby Alderweireld para o Al-Duhail SC, do Catar. O clube inglês tem estado nas últimas semanas ligado a vários centrais, com Nuno Espírito Santo interessado em renovar o eixo da defesa. A saída de Alderweireld poderá abrir portas para a entrada de Cristián Romero, da Atalanta.

Manchester United: Depois de ter contratado Jadon Sancho e praticamente ter fechado Raphael Varane, o Manchester United precisa agora de vender para equilibrar as contas. O jornal inglês "Telegraph" informa que Jesse Lingard, Brandon Williams, Diogo Dalot, Alex Telles, Phil Jones, Andreas Pereira, Daniel James e Martial poderão estar de saída do clube este verão. A mesma publicação acrescenta que um dos guarda-redes, De Gea ou Dean Henderson, deverá transferir-se para outro clube.

PUB

Atalanta: O clube de Bergamo anunciou esta terça-feira a contratação do defesa esquerdo Giuseppe Pezzella, a título de empréstimo, com opção de compra que fica obrigatória caso o jogador participe em 20 jogos e a equipa se qualifique para a Liga dos Campeões. O lateral italiano chegou a ser falado pela imprensa desse país como possível alvo para o F.C. Porto.

Vizela: Claudemir está de regresso a Portugal para representar o recém-promovido Vizela. O clube confirmou esta terça-feira a contratação do médio de 33 anos, que teve passagem pelo SC Braga.