Distância de sete pontos do Benfica para rivais é cenário inédito

É a primeira vez, neste século, que o Benfica está a sete pontos de distância, simultaneamente do F.C. Porto e do Sporting, à passagem da 16.ª jornada. Um cenário inédito, que torna muito difícil a hipótese de conquistar o título nacional, o qual lhe foge desde 2018/19.

Curiosamente, nessa temporada, as águias tinham, após 16 jogos, sete pontos de desvantagem para o primeiro classificado, os dragões, mas o Sporting estava atrás de si na tabela. A equipa, orientada por Bruno Lage, foi obrigada a ir atrás do prejuízo mas o seu trabalho ficou "facilitado" por só ter um rival à sua frente. Até hoje, em Portugal, só os encarnados conseguiram recuperar de uma desvantagem tão grande, à 16.ª jornada, para se sagrarem campeões.

Nas últimas 23 temporadas, só em sete ocasiões o Benfica estava, nesta altura, no primeiro lugar mas, nesses anos, apenas foi quatro vezes campeão. No plano inverso, em 2002/03 e 2007/08, atrasou-se cedo e somou uma desvantagem de 11 pontos para o F. C. Porto, o seu máximo "negativo".

Na última época, depois de 16 partidas, as águias estavam, também, numa posição delicada na tabela, a nove pontos do Sporting e cinco do F.C. Porto. Acabaram por terminar no terceiro posto, que lhe deu acesso à terceira pré-eliminatória da Champions