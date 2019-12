Distância é a mesma mas F. C. Porto e Benfica trocam posições

Nuno Barbosa Hoje às 13:22 Facebook

Benfica e F. C. Porto dobram o ano como em 2018/19, separados por quatro pontos, mas agora a tabela é liderada pelas águias. Sporting mais atrasado.

Um filme já visto, mas com papéis trocados. Benfica e F. C. Porto, tal como há um ano, continuam a ocupar os dois primeiros postos da classificação da Liga. Todavia, desta feita, e ao contrário do sucedido na viragem do último ano civil, agora são as águias a liderar. Curiosamente, os dois rivais continuam separados por quatro pontos. Alargando a comparação com o ano passado ao outro crónico candidato ao título, o Sporting mantém-se no último lugar do pódio, embora com um atraso bem maior em relação a Benfica e F. C. Porto.

Outro dado curioso que esta estatística nos mostra é que, tal como há um ano, o líder ainda não empatou. Desta feita, porém, o Benfica soma 39 pontos, enquanto o F. C. Porto, em 2018, tinha apenas 36. Os dragões, de resto, foram os únicos que, nas primeiras 14 jornadas da presente edição da Liga, lograram roubar pontos às águias, fruto do triunfo, por 2-0, na Luz. No ano passado, por esta altura, a equipa de Sérgio Conceição já tinha sido derrotada em duas ocasiões, frente a V. Guimarães, no Dragão (2-3), e Benfica (1-0), fora de casa.