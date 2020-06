Distanciamento, higiene e etiqueta respiratória. Graça Freitas já respondeu a Madureira

Nuno Barbosa Hoje às 19:07 Facebook

A claque do F. C. Porto mandou, esta segunda-feira, um e-mail a pedir ajuda a Graça Freitas para dar exemplo de cidadania e a diretora geral da saúde já respondeu.

O F. C. Porto vai jogar, esta quarta-feira, à porta fechada em Famalicão mas não vai deixar de sentir o apoio dos adeptos. Fernando Madureira, líder dos Super Dragões, garantiu que o grupo vai viajar até ao Minho, com todas as normas de segurança, para estar ao lado da equipa azul e branca na retoma do campeonato.

Para isso, Fernando Madureira mandou um email a Graça Freitas, diretora-geral da Saúde, a solicitar indicações para que nenhuma regra seja quebrada.

"Desde a primeira hora que assumimos a responsabilidade social inerente a uma Associação que faz da integração e solidariedade dois pilares basilares da nossa existência (...) É difícil liderar um conjunto de pessoas que neste momento já podem frequentar ginásios, ir à missa, à praia, cafés e restaurantes, e depois impedi-los de apoiar o seu clube (...) É público que temos intenção de marcar presença no exterior dos estádios. Nada queremos fazer para que alguma instrução da DGS não seja respeitada. Pelo contrário, queremos dar um exemplo de cidadania (...) Nesse sentido, reitero o meu pedido de ajuda através de conselhos e recomendações que devam ser tidas em consideração", pode ler-se, no documento a que o JN teve acesso

Esta terça-feira, chegou a resposta. A diretora Geral da Saúde começa por agradecer o "cuidado e a preocupação com a Saúde Pública manifestada pelos Super Dragões" e enumera algumas medidas de segurança, como o "distanciamento físico", "higiene das mãos e "utilização de máscara".

"Acreditamos que com estas medidas tudo correrá pelo melhor, assegurando que as competições da Liga constituirão um exemplo de cidadania, como muito bem refere, e de regresso à 'nova normalidade', com sentido de responsabilidade, na defesa da Saúde Pública", escreveu ainda Graças Freiras no email a que o nosso jornal teve acesso.