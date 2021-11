Distrito do Porto recebe torneio de Seleções sub-19

JN/Agências Hoje às 19:37 Facebook

O distrito do Porto vai sediar o Torneio Internacional Preparatório, que vai colocar frente a frente as seleções de Sub-19 de Portugal, Geórgia e Dinamarca.

A prova decorrerá durante o mês de novembro, nos dias 11, 13 e 16, e o torneio triangular passará por três concelhos diferentes.

O encontro inaugural, agendado para as 15h00 do dia 11 de novembro, vai decorrer no Estádio Municipal de Lousada e vai colocar frente a frente a equipa portuguesa, campeã europeia em 2018, e a congénere georgiana.

Dois dias, depois, no Estádio Municipal de Vila Meã (15h00), será a vez da Dinamarca medir forças com a Geórgia, estando o encerramento da prova agendado para o dia 16 de novembro, com o Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, a receber o jogo entre Portugal e Dinamarca (11h00).