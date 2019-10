Hoje às 20:21, atualizado às 20:23 Facebook

Polícia teve de intervir para serenar os ânimos entre os adeptos. Foram arremessadas cadeiras

A noite começou mal no Minho, concretamente, antes do pontapé de saída no Vitória de Guimarães-Frankfurt. Os adeptos das duas equipas envolveram-se num "sururu" e algumas cadeiras foram arremessadas.

A pronta intervenção das forças de segurança evitou males maiores.