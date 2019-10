Distúrbios provocam interrupção do Olympiacos-Bayern Munique para a Youth League

Hoje às 19:46 Facebook

Dezenas de indivíduos encapuzados, armados com paus e bengalas, interromperam, esta terça-feira, o jogo entre Olympiacos e Bayern Munique, da UEFA Youth League em futebol, deixando pelo menos quatro adeptos da equipa alemã feridos.

À passagem do minuto 84, os indivíduos invadiram a zona onde os adeptos do conjunto alemão seguiam o jogo, numa altura em que a equipa grega perdia por 4-0.

O jogo foi interrompido aos 90 minutos, sendo depois retomado para se jogarem mais três minutos, período no qual as equipas trocaram passes no meio-campo até que o árbitro apitasse para o final do encontro.

De acordo com o Sport.24, os quatro apoiantes do Bayern Munique foram transportados para o hospital com ferimentos, embora o serviço de ambulâncias tenha dito à agência espanhola EFE que não recebeu qualquer aviso e que não transportou ninguém.

A polícia revelou à EFE que, até ao momento, não fez nenhuma detenção, embora tenha encontrado 40 motas que supostamente pertencem aos encapuzados. Ainda de acordo com a Sport.24, os causadores da violência entraram por uma porta traseira que dá acesso a um parque de estacionamento, conseguindo assim evitar as forças de segurança.

Esta noite, a partir das 20:00, o Olympiacos recebe o Bayern Munique, em jogo a contar para o grupo B da Liga dos Campeões.