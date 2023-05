Divergências políticas afastam Romário e Bebeto

Nuno Vieira Rodrigues Hoje às 19:06 Facebook

Romário e Bebeto, dupla atacante que levou a seleção brasileira à glória, cortaram relações.

Bebeto e Romário têm um lugar especial na história do futebol brasileiro, considerados por treinadores, jogadores, jornalistas e adeptos como dois dos melhores atletas a vestir a camisola do "escrete". Com esta temível dupla em campo, o Brasil conquistou o Campeonato do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, e a Copa América, em 1989.

Apesar de terem partilhado o ataque durante um dos períodos mais prolíferos da seleção brasileira, os antigos companheiros estão, atualmente, de relações cortadas, por motivos políticos.

Romário de Souza Faria ocupa atualmente o cargo de Senador da República, no Rio de Janeiro, pelo Partido Liberal, de Jair Bolsonaro, e Bebeto candidatou-se a deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, de Lula da Silva, sem sucesso. Nas eleições presidenciais brasileiras de outubro de 2022, das quais Lula da Silva saiu vencedor, os dois antigos jogadores viram-se em lados opostos do espetro político, situação que terá deteriorado a relação entre os ex-colegas.

Convidado pelo narrador desportivo, José Carlos Araújo, para o primeiro episódio do podcast "Cheguei", partilhado na passada segunda-feira, Romário revelou que a relação de amizade que mantinha com Bebeto chegou ao fim, por terem divergências políticas:

"Traidor. Foi (o maior parceiro), mas não é mais. Traiu-me, na política. Pulou (de galho). Quando é com um cara de quem você gosta, com quem você conviveu, e com quem você tem uma relação de amizade em todo o sentido, isso é triste. Eu não briguei com o Bebeto, ele só me traiu", disse o antigo avançado do Barcelona, PSV Eindhoven, Vasco da Gama e Flamengo, entre outros clubes, que somou 70 internacionalizações e 55 golos pela seleção brasileira. Bebeto alinhou em 75 partidas pelo "escrete", e apontou 39 golos durante a carreira internacional.