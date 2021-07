Bernardo Monteiro Hoje às 22:36 Facebook

Twitter

Partilhar

As equipas integrantes na Divisão de Elite da A. F. Porto vão conhecer os adversários para a temporada 2021/22 no próximo dia 10 de agosto.

É nesta data, que coincide com o 109.º aniversário da A. F. Porto, que as equipas de futebol masculino e feminino, bem como de futsal, vão poder verificar o sorteio que decorrerá na sede do organismo.

O evento não vai contar com a presença de público, mas vai ter transmissão em direto no Facebook da Associação de Futebol do Porto.