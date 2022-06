Divisão de Honra vai ter novo formato competitivo em 2022/23

O fim das provas distritais, referentes a 2021/22, já origina novidades em relação à próxima temporada e a mais recente é o novo modelo competitivo que a Divisão de Honra vai adotar, sendo que foi uma decisão aprovada por maioria em Assembleia Geral, da Associação de Futebol do Porto

À semelhança do que sucedeu com a Divisão de Elite, na época transata, a Divisão de Honra será composta por quatro séries de dez equipas, numa primeira fase, em vez do modelo originalmente previsto, que contemplava duas séries com vinte emblemas cada.

Assim sendo, dos quarenta clubes distribuídos pelas variadas séries vão-se apurar os dois primeiros classificados de cada para um "play-off" de promoção.

Na segunda fase, as oito melhores equipas disputarão o acesso à Elite, partindo todas em igualdade de circunstância, com zero pontos.

Já as formações posicionadas entre o 3º e 10º lugares de cada uma das quatro séries serão distribuídas por quatro grupos de oito equipas, que disputarão a permanência na Divisão de Honra. As equipas iniciarão esta etapa da prova com metade dos pontos arrecadados durante a fase regular.

Segundo a A. F. Porto esta foi a forma encontrada para permitir "uma melhor regulação, organização e realização da aludida competição", além de que a ideia passar por tornar este modelo provisório, em 2022/23, sendo que na temporada seguinte deverá voltar o formato com 32 equipas.