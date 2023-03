Divisão interna pressiona Rui Costa que segura CEO  

Luís Antunes Hoje às 00:16 Facebook

Presidente mantém Domingos Soares Oliveira, apesar de alguns elementos dos órgãos sociais defenderem a saída. CEO da SAD só fica no clube enquanto o presidente quiser.

A acusação do processo "Saco Azul" agudizou a pressão interna de alguns membros dos órgãos sociais sobre Rui Costa, com intuito de levar à demissão de Domingos Soares Oliveira, CEO da SAD, acusado de três crimes de fraude fiscal e 19 de falsificação de documentos, à semelhança de Luís Filipe Vieira e de Miguel Moreira, antigo diretor financeiro dos encarnados.

No entanto, ao que apurámos, o presidente do clube e da SAD mantém a confiança no CEO, que, sabe o JN, entende ter condições para continuar na função e está de consciência tranquila em relação ao processo. Contudo, Domingos Soares Oliveira deixa o futuro nas mãos de Rui Costa. Só permanecerá no Benfica enquanto o presidente quiser.