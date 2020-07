Divisão Nacional de hóquei em patins abre com clássico Benfica - F. C. Porto

JN/Agências Hoje às 21:07 Facebook

Benfica e F. C. Porto vão defrontar-se na primeira jornada da fase regular da 1.ª Divisão Nacional de hóquei em patins, que arranca a 26 de setembro. Título volta a ser decidido em sistema de play-off.

O calendário da edição 2020/21 ficou definido esta quarta-feira e o encontro entre os dois emblemas com mais títulos de campeão nacional, ambos com 23, ficou agendado para o pavilhão do Estádio da Luz, logo no arranque da competição, a 26 de setembro.

Já o Sporting estreia-se fora de casa, perante o segundo classificado da liguilha de subida, na qual estão envolvidos Sp. Tomar, Paço de Arcos, Tigres, Marinhense, Famalicense e Parede.

Estas seis formações vão disputar o acesso à divisão principal, num formato de todos contra todos, a uma só volta, entre 5 e 19 de setembro. Os três primeiros classificados, apuram-se para o primeiro escalão.

A primeira ronda do Nacional de hóquei em patins inclui ainda os jogos Sanjoanense - Riba D'Ave, Oliveirense - Juventude de Viana e Turquel - HC Braga, enquanto Valongo e Óquei de Barcelos jogam diante do primeiro e terceiro classificados da liguilha de subida.

Para a terceira jornada, a 10 de outubro, está marcado um dérbi lisboeta, entre Benfica e Sporting, na Luz, e à oitava ronda os leões recebem o F. C. Porto, no pavilhão João Rocha.

O modelo competitivo para 2020/21 sofreu alterações, sendo que, depois da habitual fase regular, disputada a duas voltas, num total de 26 jornadas, os oito melhores classificados iniciam o play-off para definir o campeão nacional.

Os quartos de final jogam-se à melhor de três duelos, enquanto as meias-finais e a final serão decididas à melhor de cinco.

A última edição do Nacional de hóquei em patins foi interrompida em março, devido à pandemia de covid-19, e acabou por ser cancelada posteriormente, a 29 de abril, sem campeão ou descidas de divisão.