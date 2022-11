Divulgada a numeração das camisolas da seleção nacional

JN Hoje às 11:52 Facebook

Foi divulgada a numeração dos jogadores que vão representar Portugal na fase final do Campeonato do Mundo do Catar, entre 20 de novembro de 18 de dezembro.

Sem surpresa, o 7 continua reservado para Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva jogará com o 10 nas costas e o estreante António Silva será o 24.

Portugal integra o Grupo H da fase final do Mundial, juntamente com Coreia do Sul, Gana e Uruguai. A estreia acontece no dia 24 de novembro, diante da seleção ganesa.

Numeração das camisolas de Portugal:

1 - Rui Patrício, 2 - Diogo Dalot, 3 - Pepe, 4 - Ruben Dias, 5 - Raphael Guerreiro, 6 - João Palhinha, 7 - Cristiano Ronaldo, 8 - Bruno Fernandes, 9 - André Silva, 10 - Bernardo Silva, 11 - João Félix, 12 - José Sá, 13 - Danilo, 14 - William Carvalho, 15 - Rafael Leão, 16 - Vitinha, 17 - João Mário, 18 - Ruben Neves, 19 - Nuno Mendes, 20 - João Cancelo, 21 - Ricardo Horta, 22 - Diogo Costa, 23 - Matheus Nunes, 24 - António Silva, 25 - Otávio, 26 - Gonçalo Ramos