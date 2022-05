Camisola principal terá os habituais detalhes de vermelho e branco, enquanto a alternativa deverá ter um regresso ao amarelo.

O site footyheadlines, especializado em equipamentos desportivos, avançou com a possível camisola principal do Benfica para a próxima época. Nas redes sociais, têm sido partilhadas imagens da alternativa, em amarelo, devido à sessão de fotos no Estádio da Luz.

Veja as imagens: