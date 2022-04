Sporting: Dizer a verdade não só compensou como criou confiança

Ruben Amorim atirou a toalha ao chão quanto à conquista do título, mas adeptos viram o discurso como "coerente".

A derrota (0-2) em Alvalade diante do Benfica deixou os leões a nove pontos do líder F. C. Porto e, no final do dérbi eterno, Ruben Amorim não foi de frases feitas e acabou mesmo por atirar a toalha ao chão quanto à possibilidade de se sagrar bicampeão nacional, mesmo que matematicamente ainda seja possível. "Sim, o título está perdido. Agora temos de ir à final da Taça de Portugal. É um momento duro para todos os sportinguistas", disse.