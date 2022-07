Djaló e Baldé deixam Benfica e rumam ao F. C. Porto

JN Hoje às 17:08 Facebook

Twitter

Partilhar

O médio Ussumane Djaló, capitão da seleção nacional de sub-17, recusou assinar contrato profissional com as águias e vai transferir-se para a Invicta, onde terá à espera um vínculo de três épocas mais duas de opção, e terá a companhia do extremo Alfa Baldé.

Ussumane Djaló é natural da Guiné-Bissau e tem dupla nacionalidade, tendo começado a dar nas vistas no futebol de 9, no Ponte Frielas, rumando ao Benfica em 2018/19, sendo que, na época passada realizou 29 partidas (oito golos) pela equipa de sub-17 das águias, tendo sido o capitão da seleção nacional do escalão que, em maio deste ano, perdeu a meia-final do Europeu frente à França, nas grandes penalidades.

Alfa Baldé fez exatamente o mesmo percurso futebolístico do compatriota e, agora, também ruma ao F. C. Porto, com ambos a assinarem até 2025, sendo que existe uma cláusula de opção que pode estender o contrato até 2027.

O JN confirmou, junto de fonte próxima dos atletas, que o negócio já está fechado e que Djaló e Baldé até já estiveram no Estádio do Dragão, no passado sábado, onde assistiram à vitória, por 2-1, sobre o Mónaco, no jogo de apresentação aos adeptos.