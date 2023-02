Djaló marca o melhor golo da Liga Conferência

Avançado brilhou com a Fiorentina e ganha o prémio da semana.

O golo de Álvaro Djaló, aos 34 minutos, na derrota frente à Fiorentina, por 3-2, no play-off, foi considerado o melhor golo da semana da Liga Conferência. O jogador do Braga recebeu a bola de Banza, dominou-a com o peito de costas para a baliza e desferiu um remate de primeira à entrada da área. O avançado levou a melhor sobre o colega Castro e ainda sobre Mouhamed Diop (Sheriff) e Zeki Amdouni (Basileia), que estavam entre os nomeados.

Com este golo, deu um passo de afirmação nos guereiros, na semana do adeus às provas europeias e que marca o início da preparação frente ao V. Guimarães, na cidade Berço, jogo disputado na segunda-feira.