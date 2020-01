Djokovic afasta Raonic e marca duelo com Federer no Open da Austrália

Adriano Rocha Hoje às 13:03 Facebook

O sérvio Novak Djokovic derrotou, esta terça-feira, o canadiano Milos Raonic por 3-0 e marcou o 50.º duelo com Roger Federer para as meias-finais do Open da Austrália. Nas outras sete vezes em que chegou à semifinal em Melbourne, "Djoko" acabou por conquistar o primeiro Grand Slam da época.

Ao contrário de Federer, que precisou de cinco "sets" para afastar o americano Tennys Sandgren - o suíço salvou mesmo sete match-points na quarta partida! -, Djokovic despachou Raonic pela contagem máxima, ao fim de duas horas e 49 minutos de jogo. O sérvio venceu com facilidade os dois primeiros sets (6-4 e 6-3) e esteve imperial no tie-break que decidiu o jogo, triunfando por 7-1.

Recordista com sete títulos na Austrália - nunca perdeu nenhuma final em Melbourne -, Djokovic e Federer vão defrontar-se pela 50ª vez, sendo que o saldo é favorável ao sérvio, que soma mais três triunfos (29-26). Ainda assim, o último duelo foi ganho pelo suíço, que se impôs por 2-0 (6-4 e 6-3) nas ATP Finals de 2019, em Londres (Inglaterra).

Djokovic vai disputar a oitava meia-final na Austrália e 37.ª num Grand Slam, à procura da 26.ª final e do 17.º título, enquanto Federer cumpre a 15.ª semifinal em Melbourne e 46.ª num "major", em busca da 32.ª final e do 21.º troféu.