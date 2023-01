Djokovic arrasador rumo aos quartos de final do Open da Austrália

Rui Almeida Santos Hoje às 10:41 Facebook

Novak Djokovic afastou Alex De Minaur em pouco mais de duas horas e continua na perseguição ao 10.º título do Open da Austrália. Andrey Rublev sobreviveu ao duelo mais emocionante do dia, enquanto Caroline Garcia, número 4 do mundo, caiu no torneio feminino.

Novak Djokovic arrasou o australiano Alex De Minaur rumo aos quartos de final do Open da Austrália. O sérvio venceu por 3-0 e os parciais com que construiu o triunfo são elucidativos do domínio do número 5 mundial: 6-2, 6-1 e 6-2. Tudo isto em pouco mais de duas horas.

Num duelo que opôs dois top 10 mundiais, Andrey Rublev (6.º) afastou o jovem dinamarquês Holger Rune (10.º) por 3-2 (6-3, 3-6, 6-3, 4-6 e 7-6), num jogo decidido no "tie-break" da quinta partida, no qual o russo prevaleceu por 9-7, recuperando de uma desvantagem de 5-0. Isto depois de, no parcial decisivo, Rublev ter recuperado de uma desvantagem de 2-5 e ter salvado dois "match points". "Espero não passar por isto novamente num Grand Slam", desabafou Rune, após o encontro.

Igualmente por 3-2, o jovem norte-americano Ben Shelton, de 20 anos, saiu por cima do duelo com o compatriota JJ Wolf, com os parciais de 6-7, 6-2, 6-7, 7-6 e 6-2.

O também norte-americano Tommy Paul superiorizou-se ao espanhol Roberto Bautista por 3-1 (6-2, 4-6, 6-2 e 7-5) e estreia-se nos quartos de final do "major" australiano.

No quadro feminino, Aryna Sabalenka, número 5 mundial, não deu hipóteses à suíça Belinda Bencic, que fecha o top 10, vencendo a partida por 2-0, com os parciais de 7-5 e 6-2. A tenista bielorrussa ainda não perdeu qualquer encontro em 2023 e atingiu, pela primeira vez na carreira, os quartos de final do Open da Austrália.

Mais surpreendente foi a vitória da polaca Magda Linette perante a francesa Caroline Garcia, 4.ª classificada na hierarquia mundial, com os parciais de 7-6 e 6-4, enquanto Donna Vekic acabou com o sonho da jovem Linda Fruhvirtova, de apenas 17 anos, vencendo por 2-1 (6-2, 1-6 e 6-3).

Karolina Pliskova, antiga número 1 mundial que está atualmente no 31.º lugar do ranking WTA, derrotou a chinesa Zhang Shuai em menos de uma hora, com os parciais de 6-0 e 6-4.