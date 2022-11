Djokovic bate Ruud e iguala Federer ao conquistar ATP Finals pela sexta vez

JN/Agências Hoje às 19:53 Facebook

O sérvio Novak Djokovic conquistou, este domingo, as ATP Finals pela sexta vez, ao bater o tenista norueguês Casper Ruud, na cidade italiana de Turim, igualando o suíço Roger Federer.

Djokovic, oitavo do ranking mundial de ténis, impôs-se a Ruud, quarto da hierarquia, em dois sets, por 7-5 e 6-3 na final do torneio que juntou os oito melhores tenistas do mundo, em uma hora e 34 minutos.

O sérvio, que já tinha vencido o "masters" em 2008, 2012, 2013, 2014, 2015, sucedeu ao alemão Alexander Zverev e igualou Federer, que este ano pôs termo à sua carreira e detinha o recorde de triunfos, com as vitórias em 2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011.