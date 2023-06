Djokovic bate Ruud e vence Roland Garros

JN/Agências Hoje às 17:42 Facebook

Twitter

Partilhar

O tenista sérvio Novak Djokovic isolou-se, este domingo, como recordista masculino de títulos do Grand Slam, com 23 cetros, ao sagrar-se campeão de Roland Garros pela terceira vez, com um triunfo em três sets frente ao norueguês Casper Ruud.

Finalista derrotado na terra batida parisiense no ano passado, o quarto tenista mundial e campeão do último Estoril Open, de 24 anos, voltou a perder no encontro decisivo de Roland Garros, desta feita frente ao sérvio de 36 anos, que se impôs por 7-6 (7-1), 6-3 e 7-5, em três horas e 14 minutos.

Djokovic, terceiro do ranking mundial e campeão do Open da Austrália no início da época, juntou o título de hoje aos conquistados no major francês em 2016 e 2021, e desempatou com o espanhol Rafael Nadal no número de troféus do Grand Slam, isolando-se com 23.