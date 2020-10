Djokovic brilha e iguala número de vitórias de Federer em Roland Garros

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 17:01 Facebook

Novak Djokovic, número um mundial, qualificou-se esta quinta-feira para a terceira ronda de Roland Garros, ao derrotar o lituano Ricardas Berankis, por 3-0.

Para já tem sido um verdadeiro passeio para Djokovic em Roland Garros. Recuperado mentalmente após o desaire no US Open - onde foi desqualificado depois de ter acertado com a bola numa juíza de linha - o tenista sérvio voltou a exibir-se de forma monstruosa no Philippe Chatrier, desta vez contra o lituano Ricards Berankis, a quem venceu por 3-0, pelos parciais 6-1, 6-2 e 6-2.

Com esta vitória, Djokovic mantém-se invencível em sets corridos no ano de 2020, e ainda igualou as 70 vitórias de Roger Federer em Roland Garros. Ambos ocupam a segunda posição no ranking histórico, atrás do rei da terra batida, Rafael Nadal (95).