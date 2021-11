Djokovic com Tsitsipas, Rublev e Ruud no Grupo Verde do ATP Finals

JN/Agências Hoje às 22:36 Facebook

Twitter

Partilhar

O sérvio Novak Djokovic, número um mundial, vai ter a companhia do grego Stefanos Tsitsipas, do russo Andrey Rublev e do dinamarquês Casper Ruud no Grupo Verde do ATP Finals.

Djokovic, cinco vezes vencedor da competição que reúne os oito melhores tenistas da temporada (2008, 2012, 2013, 2014 e 2015), vai procurar igualar, entre 14 e 21 de novembro, na Pala Alpitour, de Turim, o recorde de Roger Federer.

O sorteio, realizado esta quinta-feira, colocou o sérvio, de 34 anos, no mesmo grupo de Tsitsipas, quarto tenista mundial, de Andrey Rublev, quinto, e de Ruud, oitavo, enquanto o outro grupo terá como cabeça de cartaz Daniil Medvedev.

O número dois do ranking ATP, que no ano passado entrou na história da competição ao tornar-se no primeiro tenista a vencer todos os cinco encontros rumo ao título e a derrotar os três primeiros jogadores da hierarquia mundial na mesma edição das ATP Finals, iniciará a defesa do cetro no Grupo Vermelho.

O russo, vencedor do último Grand Slam do ano, o Open dos Estados Unidos, vai defrontar o campeão olímpico e número três mundial, o alemão Alexander Zverev, o italiano Matteo Berrettini (7.º) e o polaco Hubert Hurkacz (9.º) - o número seis mundial, o espanhol Rafael Nadal, está lesionado e não vai estar em Turim.

Esta será a primeira edição das ATP Finals na cidade italiana de Turim, que acolherá a competição até 2025, após 12 edições disputadas em Londres.