Djokovic eliminado por Medvedev nas meias-finais da ATP Finals

JN/Agências Ontem às 22:58 Facebook

Twitter

Partilhar

O russo Daniil Medvedev apurou-se esta quarta-feira para as meias-finais das ATP Finals, ao derrotar o número um mundial, o sérvio Novak Djokovic, em dois sets, na segunda ronda do grupo Tóquio1970.

A vitória do alemão Alexander Zverev frente ao argentino Diego Schwartzman, horas antes, tinha deixado nas mãos de Djokovic e de Medvedev a oportunidade de decidirem quem passava à fase seguinte e, apesar do favoritismo pender para o lado do sérvio, foi o recente vencedor do Masters 1000 de Paris a triunfar, com duplo 6-3, em uma hora e 22 minutos.

Esta é a terceira derrota de Djokovic nos últimos quatro encontros entre ambos. Na O2 Arena de Londres, o sérvio procura o sexto título na competição que reúne os oito melhores tenistas da temporada, um recorde que pertence ao suíço Roger Federer.