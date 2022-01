Djokovic evita fãs no regresso a Belgrado

JN Hoje às 13:54 Facebook

Depois da polémica na Austrália e de ser impedido de participar no Grand Slam australiano, o tenista sérvio já está em casa.

Novak Djokovic, número um mundial, voltou a casa, mas evitou o contacto com os fãs que o esperavam no Aeroporto Nicola Tesla, em Belgrado. O tenista, de 34 anos, chegou esta segunda-feira à Sérvia num avião proveniente do Dubai, depois de ter sido deportado da Austrália, onde tentava o recorde de 21 títulos do Grand Slam no Open da Austrália.

De acordo com a agência noticiosa Tanjug, o atleta não vacinado contra a covid-19, evitou uma pequena multidão de fãs, munidos com bandeiras sérvias, e os repórteres que o esperavam, recorrendo a uma saída secundária. Só a 30 de janeiro é esperada a primeira intervenção pública de Djokovic.

Nole, que admitiu ter mentido nos depoimentos, viveu uma polémica odisseia nos últimos 11 dias nos Antípodas, ficando a maior parte do tempo confinado a um hotel, entre avanços e recuos na batalha legal com as autoridades locais a fim de poder disputar o Open da Austrália, que já venceu nove vezes, incluindo as três derradeiras edições.