Djokovic falha torneios nos EUA por não estar vacinado contra covid-19

A decisão surge depois de o tenista sérvio ter solicitado, sem êxito, uma isenção especial das autoridades norte-americanas, de maneira a ser autorizado a jogar em Indian Wells e Miami, entre 19 de março e 2 de abril.

Novak Djokovic, líder do "ranking" mundial, não vai disputar os torneios de Indian Wells e de Miami por estar impedido de entrar nos Estados Unidos, por não estar vacinado contra a covid-19.

A informação foi avançada pela organização do BNP Paribas Open, popularmente conhecido como Indian Wells, e pelo senador norte-americano Rick Scott, nas redes sociais.

Recorde-se que a declaração de estado de emergência nos Estados Unidos devido à pandemia termina a 11 de maio, o que vai permitir a entrada no país a viajantes estrangeiros que não estejam vacinados contra a covid-19. Assim sendo, é praticamente certo que Djokovic marcará presença no Grand Slam US Open, que se disputa em agosto.