Djokovic faz história e estabelece recorde de mais semanas como número 1

O tenista sérvio Novak Djokovic supera a alemã Steffi Graf, que liderou o ranking mundial durante 377 semanas.

Nuno Borges subiu ao 85.º lugar do ranking mundial de ténis, a melhor classificação de sempre, numa lista atualizada esta segunda-feira e e na qual o sérvio Novak Djokovic estabeleceu um novo recorde absoluto de 378 semanas na liderança.

Mesmo sem competir desde o Open da Austrália -- que venceu -, Djokovic manteve-se no topo da classificação, tornando-se o tenista com maior número de semanas no comando do ranking nos circuitos profissionais, com 378, superando a alemã Steffi Graf (377).

Djokovic continua a ser seguido de perto pelo espanhol Carlos Alcaraz, segundo colocado, que poderia ter igualado o sérvio se tivesse vencido a final do torneio do Rio de Janeiro (perdida para o britânico Cameron Norrie), seguindo-se o grego Stefanos Tsitsipas e o norueguês Casper Ruud, terceiro e quarto da hierarquia, respetivamente.

Quando a Nuno Borges, um dia após ter conquistado o torneio de Monterrey, subiu 18 posições no ranking, para a 85.ª, superando o melhor posicionamento que tinha na hierarquia mundial, o 91.º posto alcançado em novembro de 2022.