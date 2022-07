Djokovic inscrito mas ainda longe do US Open

O tenista sérvio, Novak Djokovic, é um dos conhecidos desportistas de elite mundial anti-vacinação e essa escolha pessoal poderá custar-lhe a presença no US Open, um dos mais importantes torneios do circuito ATP

A mítica prova vai decorrer entre 29 de agosto e 11 de setembro e, embora o nome de Djokovic esteja na lista de inscritos, a sua presença está longe de estar garantido devido à obrigação de possuir o esquema de vacinação contra a covid-19 completo, para todas as pessoas que desejem entrar nos Estados Unidos da América.

Houve uma petição para abrir uma exeção a Djokovic, com o objetivo de poder contar com o sérvio no US Open, mas a organização do Grand Slam norte-americano não parece muito inclinada a ceder, especialmente porque a regra é diretamente imposta pelo governo dos EUA.

"O US Open esclarece que não tem uma normativa própria sobre a vacinação dos jogadores, pelo que respeitará a posição oficial do governo do país para cidadãos não norte-americanos que não estejam vacinados contra a Covid", pode ler-se em comunicado.

Apesar de tudo Djokovic tem o nome na lista de inscritos para o torneio e, portanto, só os próximos dias poderão tirar as dúvidas quanto à presença do sérvio numa das mais míticas provas do circuito.