Djokovic não desilude em dia de eliminação para Federer

O sérvio novak Djokovic, número um do Mundo, está de regresso às meias-finais de Wimbledon, num dia em que o suíço Roger Federer desiludiu e foi eliminado.

Numa jornada reservada aos quartos de final do quadro individual masculino, o bicampeão em título, Djokovic, prosseguiu a caminhada triunfal diante o húngaro Marton Fucsovics, 48.º colocado no ranking ATP, ao somar a 100.ª vitória da carreira em relva, em três sets, com os parciais de 6-3, 6-4 e 6-4.

Depois de ter alcançado uma vantagem de 5-0 no parcial inaugural, bastou ao tenista de Belgrado, cinco vezes campeão de Wimbledon, um "break" nos dois sets seguintes para ganhar o 32.º encontro dos 35 disputados esta época, entre os quais os que lhe deram a vitória nos dois primeiros "majors" da época, no Open da Austrália e Roland Garros.

Na décima meia-final no All England Club, onde pretende conquistar o 20.º título do Grand Slam da carreira, Novak Djokovic terá pela frente o jovem canadiano Denis Shapovalov (12.º ATP), de 22 anos, que derrotou o russo Karen Khachanov numa longa batalha só decidida em cinco partidas, por 6-3, 3-6, 5-7, 6-1 e 6-4, ao fim de três horas e 26 minutos.

Ao contrário do sérvio, de 34 anos, o suíço Roger Federer não foi capaz de superar o jovem polaco Hubert Hurkacz, número 18 do mundo, e acabou eliminado em três sets, pelos parciais de 6-3, 7-6 (7-4) e 6-0, após ter liderado a segunda partida por 4-1.

Depois de afastar o russo e número dois mundial, Daniil Medvedev, na quarta ronda, o campeão do Masters 1000 de Miami impôs-se com relativa facilidade ao oito vezes campeão de Wimbledon, que procurava fazer história e descolar do recorde de 20 títulos do Grand Slam que partilha com o espanhol Rafael Nadal.

Na discussão pela qualificação para a final, Hubert Hurkacz vai defrontar o italiano e também estreante em meias-finais no All England Club, Matteo Berrettini (9.º ATP), que precisou de quatro partidas para afastar o jovem canadiano Felix Auger-Aliassime, de 20 anos, número 19.º na hierarquia mundial, por 6-3, 5-7, 7-5 e 6-3, ao cabo de três horas e três minutos.