Djokovic oficialmente fora do US Open

Novak Djokovic anunciou, esta quinta-feira, que não vai viajar para os Estados Unidos, país onde se vai realizar o US Open.

Praticamente já era sabido, mas agora é oficial: Novak Djokovic está fora do US Open. O tenista sérvio, de 35 anos, optou por não se vacinar e, por isso, não lhe é permitida a entrada nos Estados Unidos. Nas redes sociais, "Nole" agradeceu o "amor" do público e garantiu que se vai manter em boa forma.

"Infelizmente, não poderei viajar para NY desta vez para o US Open. Obrigado #NoleFam pelas mensagens de amor e apoio. Boa sorte para os meus colegas! Vou manter-me em boa forma e espírito positivo e esperar por uma oportunidade para competir novamente. Vemo-nos em breve no mundo do ténis!", escreveu no Twitter.

Sem competir desde que venceu o seu 21.º título de Grand Slam em Wimbledon, Novak Djokovic falha o segundo Grand Slam da época pelo mesmo motivo, depois de já o ter feito no Open da Austrália.