Djokovic prometeu esclarecer polémica na Austrália mas passou ao lado do tema

Novak Djokovic tinha prometido abordar a polémica em torno da sua condição física durante o último Open da Austrália, que até conquistou, mas contornou o tema numa conferência de imprensa que se antevia esclarecedora.

Na sequência da polémica que envolveu a conquista do último Open da Austrália, pelas dúvidas que se criaram em torno dos problemas físicos que o tenista sérvio garantiu ter superado ao longo do torneio, Novak Djokovic prometeu "contar tudo" numa conferência de imprensa que se previa contundente.

No entanto, as expetativas entretanto criadas saíram goradas, com o número 1 mundial a "esquecer" o que se passou na Austrália e a abordar apenas o seu futuro em torneios nos Estados Unidos da América, onde ainda não é certo que possa jogar por não estar vacinado contra a covid-19.

"Ainda aguardo notícias sobre se poderei competir em Indian Wells e em Miami. Tenho o apoio dos diretores dos dois torneios e fiz tudo o que legalmente poderia fazer para ter a aprovação", explicou o tenista sérvio, de 35 anos, em conferência de imprensa na capital da Sérvia, Belgrado.

Sobre o seu estado físico, disse estar "quase a 100%", confirmando que "a recuperação está a correr bem". Djokovic é esperado no torneio ATP 500 do Dubai, que se disputa durante a próxima semana.