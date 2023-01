Djokovic regressa com vitória e Andy Murray manda Berrettini para casa

Rui Almeida Santos Hoje às 15:20 Facebook

Novak Djokovic marcou o regresso ao Open da Austrália com um triunfo tranquilo, enquanto o veterano Andy Murray surpreendeu Matteo Berrettini. Na vertente feminina, Ons Jabeur resistiu a Zidansek e seguiu para a segunda ronda.

Num dia de extremos climáticos, que variou entre o calor durante o dia e a chuva à noite, Novak Djokovic, no regresso ao Open da Austrália após o afastamento da edição anterior, confirmou o seu favoritismo diante do espanhol Caraballes Baena, que derrotou por 3-0 (6-3, 6-4 e 6-0).

Após o triunfo, Djokovic mostrou-se feliz pelo regresso a Melbourne Park. "É o court mais especial para mim", assumiu.

Mais complicada foi a vitória de Casper Ruud, número 3 do ranking mundial, diante do checo Machac, com o norueguês a prevalecer por 3-1, com os parciais de 6-3, 7-6, 6-7 e 6-3, num jogo que terminou perto da 1 hora da madrugada local.

No quadro masculino, o dia ficou marcado pela vitória de Andy Murray frente a Matteo Berrettini (3-2), semifinalista no ano passado em Melbourne. O veterano escocês abriu uma vantagem de dois sets a zero, com um duplo 6-3, viu o italiano recuperar (6-4 e 7-6), e acabou por selar o apuramento num "super tie-break" no quinto jogo, que venceu por 10-6.

"Estou muito feliz e orgulhoso de mim", reagiu Andy Murray, após o encontro.

Andrey Rublev despachou Dominic Thiem por 3-0 (6-3, 6-4 e 6-2), resultado com que o prodígio Holger Rune derrotou o sérvio Krajinovic (6-2, 6-3 e 6-4).

Quanto a Taylor Fritz impôs-se perante o georgiano Basilashvili, por 3-1, enquanto o alemão Alexander Zverev, de regresso aos grandes palcos depois da grave lesão sofrida em Roland Garros, não teve vida fácil para levar de vencida o "lucky loser" peruano Varillas ao cabo de cinco sets (4-6, 6-1, 5-7, 7-6 e 6-4).

Na competição feminina, Ons Jabeur, segunda cabeça-de-série, não se livrou de um susto perante Zidansek, jogo que venceu por 2-1 (7-6, 4-6 e 6-3).

As grandes surpresas da ronda foram protagonizadas pela australiana Birrell (número 167 do ranking mundial) e pela russa Schmiedlova (105.ª), que afastaram a estónia Kanepi (29.ª) e a italiana Martina Trevisan (21.ª) com triunfos por 2-0.

De resto, a bielorrusa Aryna Sabalenka afastou a checa Tereza Martincova por 2-0 (6-4 e 6-1), margem pela qual a suíça Belinda Bencic derrotou a búlgara Viktoriya Tomova (6-1 e 6-2) e a canadiana Leylah Fernandez bateu a francesa Alize Cornet (7-5 e 6-2).

A espanhola Garbiñe Muguruza deu sequência ao mau momento de forma, perdendo para a belga Elise Mertens por 2-1 (3-6, 7-6 e 6-1), enquanto a italiana Camila Giorgi arrasou a russa Pavlyuchenkova por 6-0 e 6-1.

De recordar que diversos encontros do segundo dia do Open da Austrália foram interrompidos, devido à chuva, e serão retomados esta quarta-feira.

Entre eles está o duelo entre o português João Sousa e o espanhol Roberto Bautista. Aquando da interrupção, Roberto Bautista vencia por 1-0 em sets e liderava o segundo parcial, também por 1-0.