Djokovic segue para as "meias" em Wimbledon

O sérvio Novak Djokovic, número um mundial e campeão em título de Wimbledon, apurou-se esta quarta-feira para as meias-finais ao vencer o húngaro Marton Fucsovics em três sets.

Djokovic, de 34 anos, primeiro cabeça de série, impôs-se no encontro dos quartos de final a Fucsovics, 48.º classificado do ranking mundial - que nunca tinha chegado tão longe na prova londrina em piso de relva -, pelos parciais de 6-3, 6-4 e 6-4, após duas horas e 19 minutos de confronto.

O sérvio, detentor de 19 títulos do Grand Slam, entre os quais cinco em Wimbledon (2011, 2014, 2015, 2018 e 2019), vai defrontar nas meias-finais o vencedor do encontro de hoje entre o canadiano Denis Shapovalov (12.º da hierarquia do ATP) e o russo Karen Khachanov (29.º).