Djokovic segue para os "quartos" e Alcaraz cai em Wimbledon

Enquanto o tenista sérvio eliminou Tim Van Rijthoven, o jovem espanhol foi afastado por Jannik Sinner e ainda não é desta que conquistará o primeiro Grand Slam.

Estão definidos os primeiros quatro apurados para os quartos de final do torneio de Wimbledon, o terceiro Grand Slam da temporada.

Este domingo, o jogo mais equilibrado caiu para David Goffin, que levou a melhor sobre Francis Tiafoe, ao fim de cinco horas de jogo e pelos parciais de 7-6, 5-7, 5-7, 6-4 e 7-5.

Mais tarde foi a vez de Cameron Norrie garantir o apuramento às custas de Tommy Paul, derrotado em três "sets", por 6-4, 7-5 e 6-4.

No jogo mais aguardado do dia, que opôs dois dos jogadores mais promissores do circuito, foi o mais velho Jannik Sinner (20 anos) a sair vitorioso. O italiano foi superior a Carlos Alcaraz, consumando o triunfo por 3-1 (6-1, 6-4, 6-7 e 6-3).

O último a garantir a presença nos quartos de final foi Novak Djokovic, que afastou o neerlandês Tim Van Rijthoven com os parciais de 6-2, 4-6, 6-1 e 6-2. Na próxima ronda, o sérvio medirá forças com Jannik Sinner.