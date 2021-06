Djokovic sofre mas está nos quartos de Roland Garros após desistência de Musetti

JN/Agências Hoje às 16:55 Facebook

Twitter

Partilhar

O tenista sérvio, número um mundial, avançou esta segunda-feira para os quartos de final de Roland Garros, ao beneficiar da desistência do jovem italiano Lorenzo Musetti, após ter perdido os dois primeiros sets.

Nos oitavos de final do major parisiense, o campeão de 2016 e finalista derrotado no ano passado perdeu os dois primeiros parciais para o 76.º jogador do 'ranking', que se debateu com problemas físicos nos parciais seguintes, acabando por 'entregar' a vitória ao sérvio por 6-7 (7-9), 6-7 (2-7), 6-1, 6-0 e 4-0, em três horas e 27 minutos de encontro.

Djokovic, que desde 2009, quando perdeu na terceira ronda do Grand Slam francês, chegou, pelo menos, aos quartos de final em Roland Garros, irá agora defrontar o também transalpino Matteo Berrettini (9.º), que beneficiou da desistência do suíço Roger Federer.