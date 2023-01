Djokovic vai revelar exames que comprovam lesão na Austrália

Rui Almeida Santos Hoje às 15:23 Facebook

Cansado das dúvidas em torno da lesão que o importunou durante o último Open da Austrália, Novak Djokovic promete revelar os exames médicos que comprovam a real dimensão do problema no músculo isquiotibial da perna esquerda.

Novak Djokovic iniciou 2023 com a conquista do 10.º Open da Austrália do currículo, cedendo apenas um set em todo o torneio, na segunda ronda, diante do francês Enzo Couacaud, que derrotou por 3-1.

O impressionante percurso foi conseguido pese embora um problema físico, que importunou o tenista sérvio desde o início da prova e que o obrigou a jogar com a coxa da perna esquerda ligada.

Djokovic teve mesmo de ser assistido a meio de algumas partidas e confessou ter tomado comprimidos para atenuar as dores.

Ainda assim, nem todos parecem acreditar nas dificuldades físicas de Djokovic. Durante os seus encontros, o sérvio foi ouvindo algumas "bocas" das bancadas, por parte de adeptos, e até Alex de Minaur, que foi "atropelado" pelo número 1 mundial nos oitavos de final do Open australiano, comentou o caso: "Ou não jogo o suficiente para aproveitar a sua debilidade ou... Ele estava bem para mim".

Sinto a necessidade de comprovar a veracidade dos meus problemas porque alguns comentários incomodaram-me

Já nessa ocasião, o tenista sérvio não deixou o adversário sem resposta: "Ninguém questiona as lesões de outros, só as minhas. Quando outros jogadores se magoam, eles são as vítimas, mas quando sou eu, estou a fingir. É muito interessante".

Cansado das dúvidas que se geram em torno das lesões que tem sofrido ao longo da carreira, Novak Djokovic promete divulgar os exames médicos que atestam o problema físico que condicionou a sua prestação em Melbourne.

"Sinto a necessidade de comprovar a veracidade dos meus problemas porque alguns comentários incomodaram-me. Vou mostrar exames, não tanto pelas pessoas que duvidam, mas por mim e por toda a gente que me rodeia", disse o tenista, citado pelo sítio "Tennis Majors".

O seu treinador, Goran Ivanisevic, confessou que "97% dos jogadores que tivessem os resultados da ressonância a que ele se submeteu teriam desistido", adiantando que Djokovic "fez 77 terapias por dia" para poder continuar em prova. "Novak é de outro planeta, o seu cérebro funciona diferente", acrescentou.

Já o tenista australiano John Millman revelou ter conversado com um elemento da equipa que acompanha Djokovic, que lhe terá revelado que "o músculo isquiotibial da perna esquerda está muito mal". "Novak conseguiu bloquear isso e seguir em frente. Isso só aumenta a aura de lenda que ele tem", comentou o atleta, ao sítio "nine.com".

Novak Djokovic conquistou, este domingo, o 10.º título do Open da Austrália da carreira, igualou Rafael Nadal na corrida pelo recorde de títulos em torneios do Grand Slam, somando ambos 22, e reassumiu a liderança do ranking ATP.