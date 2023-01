Djokovic volta à final do Open da Austrália

JN Hoje às 11:19 Facebook

Foi pouco mais do que um passeio. Novak Djokovic qualificou-se esta sexta-feira, pela 10.ª vez na carreira, para a final do Open da Austrália, ao vencer Tommy Paul, em apenas três sets (7-5, 6-1, 6-2). Tenista sérvio arrasou norte-americano nas meias-finais.

Ao fim de 2h20 de encontro, o sérvio garantiu mais uma presença na decisão do primeiro Grand Slam da temporada, na qual vai defrontar o grego Stefanos Tsitsipas. A final está marcada para a manhã de domingo, em Melbourne.

Nove vezes campeão na Austrália, um recorde absoluto, "Nole" vai tentar o 10.º título, um ano depois de ter estado envolvido numa grande polémica, quando foi impedido de entrar no país e de participar no torneio, por não estar vacinado contra a covid-19.

Se vencer a final, Djokovic chegará ao 22.º título do Grand Slam e igualará o espanhol Rafael Nafal no número de triunfos nos quatro principais torneios do ténis mundial (Austrália, Roland Garros, Wimbledon e US Open).