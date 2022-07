Djokovic vs Kyrgios: um "bromance" que em tempos foi puro ódio

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 17:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Novak Djokovic e Nick Kyrgios trocaram galhardetes em court após a conquista do sétimo título em Wimbledon para o sérvio. Mas desengane-se quem pensar que o ambiente entre os dois foi sempre de boa disposição. É que o que agora ambos apelidam de "bromance", em tempos não muito distantes foi uma verdadeira ligação (ou falta dela) de puro ódio.

"O Djokovic tem uma obsessão doentia por ser amado. O maior sonho dele é ser amado como o Roger [Federer]. E ele quer tanto isso que eu não consigo suportar. É isso e a comemoração que faz no final dos jogos. É vergonhosa". Sim, isto são afirmações de Nick Kyrgios. Referentes a 2019, é certo, mas da autoria do australiano. O mesmo que no passado domingo apelidou "Nole" de figura divina, após acabar derrotado pelo sérvio na final de Wimbledon (4-6, 6-3, 6-4 e 7-6): "Ele é como um Deus, não vou mentir".

Custa até acreditar que uma relação tão distante e, por vezes, agressiva, como chegou a ser a de Djoko e Nick possa ter chegado ao nível em que está, com ambos os tenistas a perderem-se em generosos e mútuos elogios. É que basta recuar no tempo... e não precisa de ser assim tanto.