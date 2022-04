Djuricic: "Lendário Luisão evitou confronto físico com Rui Costa"

JN Hoje às 17:29 Facebook

O médio sérvio recorda os tempos que passou na Luz, as dificuldades com Jorge Jesus e o episódio que precipitou a sua saída.

Flip Djuricic chegou ao Benfica em 2013, proveniente do Heerenveen (Países Baixos) como uma das grandes promessas do futebol europeu, mas a estadia na Luz reservou-lhe mais más memórias do que boas.

Em entrevista ao "Sportklub", o atual jogador do Sassuolo (Itália) abordou a estadia no Estádio da Luz, a começar pelo "choque" inicial com Jorge Jesus.

"Tinha recebido várias ofertas de grandes clubes europeus como o Arsenal, o Dortmund, o Liverpool e o Inter de Milão. Também estive em contacto com o Milan. Mas escolhi o Benfica porque me parecia a melhor opção na altura. Além disso, era um grande desejo do clube e do Rui Costa. Ele convenceu-me a vir para Lisboa, disse-me que eu era o número dez depois dele e do Aimar", recordou.

"Há duas razões pelas quais as coisas não correram bem. Eu era muito jovem, sem experiência naquele nível, e não estava nos planos do treinador, apesar de ser um projeto do clube. No segundo treino, o Jorge Jesus disse-me que jogava com dois médios e que eu poderia jogar a avançado. Fiquei em choque. Optei pelo Benfica ao invés de outros clubes e acontece-me isto", acrescentou.

Djuricic nunca se conseguiu impôr e a saída tornou-se inevitável depois de quase ter chegado a trocar agressões com Rui Costa.

"Houve um jogo em que entrei e joguei muito bem. Era suposto ser titular no encontro a seguir, mas fiquei no banco. Fui aquecer muito cedo, mas quando vi que ele optou por outro jogador, fui direto para o balneário. Rui Costa viu isso e questionou-me. Houve um confronto verbal e o Luisão, capitão lendário, evitou um confronto físico. No final, o clube cedeu e permitiu que eu saísse sem qualquer compensação financeira", referiu.