Do adeus de Fernando Andrade ao F. C. Porto à chegada de Yaremchuk ao Benfica

O F. C. Porto defrontou, este sábado, o Lyon no jogo de apresentação e Fernando Andrade não só não foi apresentado como ainda deixou uma mensagem de despedida. O Benfica anunciou a chegada de mais um reforço e Bernardo Silva quer jogar em Espanha.

F. C. Porto: Fernando Andrade está de saída do clube azul e branco. Depois de não ter alinhado no jogo de apresentação diante do Lyon, o avançado deixou uma mensagem de despedida nas redes sociais: "Foi um grande prazer poder ter feito parte desse clube gigante. Agradeço a todos dirigentes pela oportunidade, colegas pelo companheirismo e adeptos pelo carinho. Não foi fácil tomar essa decisão, mas optei por seguir novos caminhos. Que seja um época de grandes conquistas, estamos juntos irmãos... Obrigado F. C. Porto por tudo", escreveu.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Fernando Andrade (@fernandoandrade)

Benfica: O clube encarnado oficializou a contratação do ucraniano Roman Yaremchuk. O avançado de 25 anos assinou um contrato válido até junho de 2026, num negócio que custou 17 milhões de euros ao clube da Luz, e ficou blindado com uma cláusula de rescisão no valor de 100 milhões de euros. Roman Yaremchuk estava no Gent desde a temporada 2017/18. No Euro2020, foi titular nos cinco encontros que a Ucrânia realizou no torneio e marcou por duas ocasiões, na derrota com os Países Baixos (3-2) e na vitória ante Macedónia do Norte (2-1), para o Grupo C.

Paços de Ferreira: O luso-guineense Matchoi Djaló vai continuar a representar os castores, com quem estava em final de contrato, numa renovação válida até junho de 2024. Matchoi, agora com 18 anos, é um dos maiores ativos do Paços, em cuja equipa principal se estreou ainda em idade juvenil, com 16 anos e quatro meses, sendo apenas superado pelo sportinguista Dário Essugo, com 16 anos e seis dias, como o jogador mais novo de sempre a alinhar no principal campeonato do futebol português.

Marítimo: Joel Tagueu renovou a ligação com a equipa madeirense, clube no qual "fez mais partidas e marcou mais golos". O avançado chegou pela primeira vez ao Marítimo cedido pelos brasileiros do Cruzeiro em janeiro de 2018 e, após duas épocas a título de empréstimo, o conjunto insular adquiriu o passe do avançado, em agosto de 2020. Na época transata, Joel Tagueu foi o segundo melhor marcador dos "verde rubros", tendo averbado 10 golos em todas as competições, apenas ultrapassado por Rodrigo Pinho (15).

Santa Clara: O clube dos Açores anunciou a contratação do extremo francês Hamidou Keyta. O jogador de 26 anos assinou um contrato válido por duas temporadas após uma experiência no futebol romeno, ao serviço do Dunarea Calarasi, Viitorul Constanta e FC Botosani. O atleta já havia atuado em França, ao serviço de clubes como o Chambly, Auxerre, Saint-Étienne, Trélllisac FC, Le Havre.

Farense: Depois de quatro épocas no clube algarvio, o guarda-redes angolano Hugo Marques, de 35 anos, deixou o Farense e assinou por uma temporada com o Cape Town City, da Cidade do Cabo, que compete na DStv Premiership da África do Sul. "Foram feitos todos os esforços para manter o Ryan no SC Farense, mas não foi possível. Compreendemos as razões do atleta e desejamos-lhe o maior sucesso desportivo e pessoal", pode ler-se em comunicado.

Rio Ave: O clube de Vila do Conde anunciou a contratação de Yakubu Aziz, ponta de lança de 22 anos. O ganês chega por empréstimo do Vitória de Guimarães até ao final da temporada.

Manchester City: O nome de Bernardo Silva é, este sábado, destaque na imprensa inglesa com o "Daily Mail" a garantir que a continuidade do jogador português na equipa de Pep Guardiola é cada vez menos provável. A publicação adianta ainda que o atleta pretende jogar em Espanha e Bernardo Silva até já foi apontado a clubes como Atlético de Madrid e Barcelona.