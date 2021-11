Do bis às chuteiras de 800 euros. Afena-Gyan é o nome de quem se fala

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 15:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Felix Afena-Gyan foi a figura da vitória da AS Roma frente ao Génova (0-2) ao entregar os três pontos à equipa orientada por José Mourinho com um "bis". O técnico português fez uma promessa e vai ter mesmo de a cumprir.

Às vezes, só é preciso uma oportunidade para se dar uma volta total à vida. E, no passado domingo, Félix Afena-Gyan, teve a sorte (e o mérito!) de passar do anonimato para as bocas do futebol internacional. Lançado por José Mourinho aos 75 minutos, no embate diante do Génova, o jovem jogador de 18 anos, precisou de apenas sete minutos para fazer o gosto ao pé e colocar a equipa romana em vantagem. Mas não ficou por aqui. O dia era mesmo para recordar mais tarde e no fecho do jogo, aos 90+4, Afena-Gyan encheu-se de inspiração e fez o segundo, com um golo que levou os adeptos à loucura.

Com o primeiro golo ao serviço da equipa principal da Roma, Afena-Gyan tornou-se também no primeiro jogador nascido em 2003 a marcar um golo na Série A. Ora, quem ficou feliz foi José Mourinho, que em jeito de brincadeira tinha prometido um presente ao jovem jogador caso ele marcasse golo e, agora, vai ter mesmo de cumprir.

"Prometi-lhe que lhe comprava um par de chuteiras que ele gosta, umas bem caras, de 800 euros, por isso é que ele veio a correr para mim a dizer-me para não me esquecer. Amanhã de manhã, a primeira coisa que vou fazer vai ser comprar-lhe as chuteiras", atirou o treinador português.

Mourinho aproveitou ainda para pedir desculpas ao treinador das reservas da Roma, pois Afena-Gyan não vai lá voltar. "Lamento pelo mister De Rossi e pela equipa Primavera, mas o Félix vai ficar connosco. Trabalhamos juntos com eles, por isso o Félix e outros quatro ou cinco jogador vão subir à equipa principal. O que mais me impressionou foi mesmo a sua calma em frente da baliza. Mesmo não sendo fantástico tecnicamente, tem uma mentalidade forte. Os miúdos que encontras agora acham que sabem tudo, mas ele é humilde e podes ver que ele absorve toda a informação de todos os que o rodeiam. É fantástico".