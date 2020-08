Do melhor jogador ao golo do ano. Confira os vencedores do Kick-Off da Liga

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:59 Facebook

O evento realizou-se, esta sexta-feira, em Vila Nova de Gaia e distinguiu os melhores da época passada.

- Confira a lista de vencedores:

- Vencedores do Prémio Equipa Fair-play: Gil Vicente na Liga e Casa Pia na LigaPro

- Prémio Jogador Fair-play: Pawel Kieszek, jogador do Rio Ave e Zé Tiago, do Mafra

- Jogador Jovem do Ano da LigaPro: Daniel Bragança (Estoril, cedido pelo Sporting)

- Jogador Jovem do Ano da Liga: Pedro Gonçalves (ex-Famalicão, transferido para o Sporting)

- Melhor Guarda-redes da LigaPro: Daniel Guimarães (Nacional)

- Melhor Marcador: Carlos Vinícius (Benfica), na Liga, e Agdon (Oliveirense), na LigaPro

- Melhor Treinador da LigaPro: Joaquim Rodrigues, treinador adjunto do Nacional (Luís Freire não detinha o nível IV)

- Melhor Treinador da Liga: Sérgio Conceição (F. C. Porto)

- Melhor Relvado: Estádio Municipal de Portimão (Liga) e Benfica Campus (LigaPro)

- Melhor Jogador da LigaPro: Ryan Gauld (Farense)

- Onze do ano da Liga: Marchesín (F. C. Porto, melhor guarda-redes da Liga); Ricardo Esgaio (Braga), Pepe (F. C. Porto), Rúben Dias (Benfica) e Alex Telles (F. C. Porto); Pedro Gonçalves (Famalicão), Otávio (F. C. Porto) e Pizzi (Benfica); Taremi (Rio Ave), Corona (F. C. Porto) e Paulinho (Braga).

- Golo do Ano da LigaPro: Rodrigo Dantas (Casa Pia), pelo golo marcado ao Estoril, na 20.ª jornada.

- Golo do Ano da Liga: Zé Luís (F. C. Porto), frente ao Paços de Ferreira na 12.ª jornada.

- Prémio Prestígio: Valentim Loureiro, antigo presidente da Liga

- Melhor jogador da Liga: Corona (F. C. Porto)