Do regresso às multas à proibição de andar de bicicleta elétrica: as regras de Xavi

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 16:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Xavi já está a orientar o Barcelona e, esta terça-feira, a imprensa espanhola revelou as regras que o técnico tem para os jogadores. Desde o regresso às multas até à obrigação de chegar mais cedo aos treinos, as novas medidas prometem ser rigorosas.

O Barcelona tem estado bem aquém no que aos resultados diz respeito e, por isso, os responsáveis do clube catalão procuraram virar a página ao despedir Koeman e contratar o ex-atleta Xavi, depois de longos dias de negociações com o Al-Sadd. O novo técnico já começou a trabalhar depois de ter sido apresentado e promete mudar bastante a rotina dos jogadores para obter um melhor rendimento do plantel.

Segundo o jornal "AS", Xavi tem algumas regras para os atletas, que inclui o regresso das multas, que tinham deixado de existir desde a época de Luis Enrique, já que o treinador vincava que, como profissionais, os jogadores sabiam o que deviam e não deviam fazer. Os atletas são ainda obrigados a chegar uma hora e meia antes da sessão de trabalho ao centro de treinos e estão proibidos de comer fora, para o clube controlar melhor a alimentação.

Confira as regras:

1 - Os jogadores têm de estar no centro de treinos uma hora e meia antes da sessão em vez de, como tem sido habitual, chegarem poucos minutos antes do treino. O objetivo é haver conversas individuais com o treinador e discussões táticas.

2 - O staff tem de chegar duas horas antes do treino e Xavi será sempre o primeiro a chegar, para que tudo esteja pronto para quando os jogadores chegarem.



3 - Os jogadores comem no centro de treinos e não podem almoçar fora, para a alimentação ser controlada de modo a evitar mais lesões e melhorar a condição física.



4 - Voltam as multas e estas são crescentes: quem for reincidente paga mais. Chegar atrasado ao treino vale uma coima de 100 euros.



5 - A 48 horas de um jogo, os atletas não podem chegar tarde a casa. No máximo à meia-noite.



6 - Meritocracia: Só jogam os que melhor treinam e os que mais compromisso mostrem no trabalho



7 - Controlo das atividades extra desportivas. As atividades extra futebol que possam perturbar o rendimento do futebolista têm de ser analisadas pelo departamento técnico.

8 - Proibidas atividades de risco. Atividades como surf ou andar de bicicleta elétrica não serão permitidas.



9 - Boa imagem. Os jogadores têm de ser simpáticos com os adeptos e adotar atitudes responsáveis.