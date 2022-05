Do salário astronómico de Mbappé à chegada de Roger Schmidt

JN Hoje às 21:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Num dia marcado pela chegada de Schmidt para assinar pelo Benfica, Salvador Agra despediu-se do Tondela e Rúben Neves abriu a porta de saída do Wolverhampton.

Benfica: Roger Schmidt chegou, esta terça-feira, a Lisboa para assinar contrato com o Benfica. O treinador alemão assinou pelos encarnados até 2024 e, à chegada a Lisboa, já traçou alguns objetivos para a época. "Estou muito feliz por estar em Lisboa. Queremos jogar bom futebol e ter sucesso. É um dos melhores clubes do mundo. Estou muito entusiasmado por fazer parte desta família e por começar a trabalhar", afirmou.

Ainda nos encarnados, Mihailo Ristic está muito perto de assinar pelo clube da Luz. Segundo o "L'Equipe" noticiou, o defesa-esquerdo, que está em final de contrato com o Montpellier, chegou a acordo com o clube encarnado para um contrato válido por três temporadas.

Gil Vicente: O clube minhoto anunciou Danilo Veiga, de 19 anos, como reforço. É a segunda contratação da formação comandada por Ricardo Soares neste mercado de transferências, depois de Alipour. "Acho que no início nem caí na realidade. Comecei a tentar informar-me com alguns amigos que jogam cá e a mensagem foi sempre boa, que éramos muito acarinhados, que era um clube trabalhador, que estava a crescer e que quer o sucesso e pessoas que tragam o sucesso. Vim cá para ajudar o Gil Vicente a fazer história e podem contar comigo até ao fim", disse o atleta.

Tondela: Salvador Agra anunciou a saída do clube beirão. O capitão recorreu às redes sociais para confirmar a saída do Tondela, que esta temporada desceu ao segundo escalão do futebol português. "Nação Beirã... Jamais seria esta publicação que queria ou desejava fazer, contudo, com todo o meu respeito, carinho e admiração por esta cidade, por este clube, deixo aqui umas palavras vindas do coração. Tudo o que é especial jamais perde o seu lugar. A Tondela e ao CD Tondela, um muito obrigado por tudo! Orgulho Beirão", escreveu.

PUB

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Salvador Agra (@salvadoragra7)

PSG: Mbappé decidiu renovar contrato com o PSG até 2025 e os números do salário do craque francês são tudo menos baixos. Segundo o jornal espanhol "AS", o atleta encaixou 300 milhões de euros só pelo prémio de assinatura e vai receber mais de 56 milhões de euros por temporada, o que dá 4,7 milhões por mês ou mais de 167 mil euros por dia. O acordo milionário foi duramente criticado por Javier Tebas, presidente da La Liga, que o classificou como "um insulto ao futebol".

Real Madrid: Os "merengues" até podem estar concentrados na final da Liga dos Campeões, na qual vai defrontar o Livperpool, mas mantém-se atento ao mercado. Segundo o "Don Balón", o Real Madrid está interessado na contratação de Rafael Leão, que foi considerado o melhor jogador da Serie A, e está disposto a gastar 70 milhões de euros na possível transferência.

Atlético de Madrid: A imprensa espanhola garantiu que o ex-F. C. Porto Felipe vai permanecer pelo menos mais um ano nos "colchoneros". De acordo com o jornal "Marca", o central vai renovar contrato até 2024.

Wolverhampton: Prestes a entrar no último ano de contrato com o clube inglês, o médio Rúben Neves não descartou uma saída da equipa de Bruno Lage, que representa desde o ano de 2017. "As nossas carreiras são curtas e temos de aproveitar as chances que surgem. Todos temos sonhos e temos de vivê-los nesse pequeno espaço de tempo. Vamos ver o que acontece. Não posso dizer muito", disse m entrevista ao "The Athletic".

Bayern Munique: O internacional marroquino Noussair Mazraoui, que estava em final de contrato com o Ajax, assinou um contrato com o emblema bávaro até junho de 2026. O lateral-direito de 24 anos chegou ao Ajax em 2013 e fez toda a sua formação e carreira no clube, tendo ajudado o emblema de Amesterdão a conquistar três campeonatos e duas Taças dos Países Baixos. Mazraoui chegou a ser apontado ao Manchester United, clube que na próxima época vai ser treinado por Erik ten Tag, ex-técnico do Ajax, mas afinal vai seguir carreira na Bundesliga e Bayern Munique.