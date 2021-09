Do sofrimento à goleada no voo 100% eficaz da águia

Miguel Pataco Hoje às 20:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Equipa de Jorge Jesus sofreu na primeira parte, Vlachodimos arriscou a expulsão e viu a barra tremer, mas partiu para um resultado de mão-cheia na visita aos Açores.

Este é um daqueles casos em que o resultado final não mostra, minimamente, o que foi o filme do jogo. A goleada até pode dar a ideia que a equipa de Jorge Jesus passeou autenticamente nos Açores, mas não foi bem assim. O Santa Clara foi mais perigoso na primeira parte, reclamou a expulsão do guarda-redes encarnado e fez tremer a baliza de Vlachodimos, mas acabou vergada à objetividade dos lisboetas que continuam a ter um aproveitamento perfeito na Liga.

Cinco em cinco e em dose dupla. O Benfica mantém o pleno de vitórias na liderança do campeonato e o quinto episódio deste início de época perfeito foi escrito graças a um pormenor muito revelador. Ao fim dos 90 minutos, a equipa de Jorge Jesus tinha um total de seis remates, cinco dos quais enquadrados com a baliza e a baterem nas redes. Mérito para as desmarcações de Rodrigo Pinho, que pintou a estreia a titular com o golo que abriu caminho ao sucesso em cima do intervalo, e Darwin Núñez, autor do segundo e quatro tentos. Pelo meio, foi Rafa a surpreender, de fora da área, um desamparado Marco Rocha e Yaremchuk só teve de encostar para a goleada (68m).

Protesto e perigo açoriano

Feito o filme do que foi, falta o registo do que podia ter sido. E a verdade é que a primeira parte deixava antever tudo menos a goleada que acabou por se verificar. O Santa Clara entrou determinado e teve o mérito de conseguir anular as transições do Benfica, criou perigo e protestou bem alto. Aos 28 minutos, Vlachodimos saiu da área e, com as pernas, atingiu a parte superior do tronco de Mansur. O árbitro assinalou livre direto e mostrou amarelo ao guarda-redes grego, enquanto os jogadores da casa pediam cartão vermelho. O VAR entendeu não haver razões para corrigir o juiz e, na transformação da falta, Lincoln acertou em cheio na barra da baliza. "Vlacho" ainda voaria para travar um remate perigoso de Lincoln (41m), mas, depois, a história foi mesmo outra.

Veja o resumo do jogo: