Do voleibol a herói da Champions: o percurso impressionante de Courtois

Thibaut Courtois desde os 16 anos que era visto como uma promessa do futebol mundial e no sábado cimentou o seu legado, sendo considerado o herói da final da Liga dos Campeões.

O desporto nasceu com ele por influência da família. Os pais praticavam voleibol e Courtois, inevitavelmente, também foi jogador da modalidade, tendo ainda competido no basquetebol e, ao mesmo tempo, em futebol regional.

Foi muito jovem para o Genk, uma equipa da Bélgica, país natal, e no começo nem sequer era guarda-redes. Os treinadores da formação viram o imenso talento que tinham, mas a filosofia do clube passava por colocar os jogadores a desempenhar várias posições no campo. Inicialmente competia como defesa esquerdo, mas num torneio em Solingen, na Alemanha, foi para a baliza e terminou sendo eleito o melhor guarda-redes da prova. "Pelo meu percurso no voleibol viram que podia ter sucesso na baliza e colocaram-me a guarda-redes", revelou à Chelsea TV.