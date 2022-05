Dobradinha servida à moda do F. C. Porto de Conceição

Taremi bisa na final, falha penálti, e dragões conquistam a 18.ª Taça de Portugal da história. É a segunda vez que o técnico portista leva a Liga e a Taça na mesma época. Neto Borges ainda deu alento ao Tondela

O F. C. Porto, campeão nacional, chegou ao Estádio Nacional decidido a fazer a dobradinha e transformou a vontade em qualidade, dominando a partida de fio a pavio, justificando totalmente o triunfo, por 3-1, frente ao Tondela. A 18.ª Taça de Portugal a viajar para o museu azul e branco tem ADN de Sérgio Conceição na totalidade. Intensidade, alta rotação, agressividade na recuperação e liberdade para os artistas brilharem. Tudo características que levaram à conquista do campeonato e que, no último jogo da temporada, ao triunfo na Taça de Portugal.

Os dragões entraram com os motores a todo o gás, mas nos primeiros minutos tiveram alguma dificuldade para decidir da melhor maneira no último terço. A grande penalidade, convertida aos 22 minutos, até foi o primeiro remate enquadrado dos portistas no encontro. O golo sofrido deixou a equipa do Tondela, que tinha fresca na memória a despromoção ao segundo escalão, ainda mais intranquila e foi abrindo espaços onde até então não tinham existido.