Documentário de Figo: os pormenores de uma das transferências mais polémicas

Produção da Netflix conta episódios desconhecidos de uma das transferências que abalaram o mundo do futebol. O empresário José Veiga e o antigo jogador Paulo Futre também foram protagonistas desta novela.

No início do documentário, há testemunhos de adeptos que dizem frases como "Figo mentiu aos adeptos do Barcelona e agora tem que pagar" ou "é um mercenário e que vá para o inferno", devido à transferência para o Real Madrid, no verão de 2000. A polémica instalou-se porque o internacional português trocou o Barça pelos merengues depois de ter sido arma eleitoral de Florentino Pérez como candidato à presidência do Real Madrid. O dirigente pagou a cláusula de rescisão, que na moeda atual equivaleria a 60 milhões de euros.

O documentário tem várias declarações elogiosas, como as de Pep Guardiola, colega e amigo no Barcelona, que enalteceu a capacidade de Luís Figo para assumir a bola nos jogos mais difíceis e quando a equipa do Camp Nou precisava de ganhar. Ou então do rival Roberto Carlos, que admite: "Era um sofrimento marcar Figo". E há ainda uma imagem peculiar de quanto o jogador português amava o Barcelona: no festejo do título da Liga espanhola de 1997/98, Figo profere cânticos contra o Real Madrid: "Bebés chorões de Madrid, curvem-se perante os campeões".

A história da transferência de Figo para o Real Madrid começa com um encontro entre Florentino Pérez e Paulo Futre, no qual o candidato às eleições explica a vontade de contratar o internacional português como trunfo eleitoral. O ex-jogador do Atlético de Madrid falou com José Veiga, na altura o agente de Figo, para que o processo fosse concluído. A vontade de Figo era ficar no Barcelona, mas com um contrato melhorado, o que não veio a acontecer porque o presidente da altura, Joan Gaspart, não aceitou renovar-lhe o contrato.

No documentário da Netflix, Veiga afirma que realmente existia um pré-contrato assinado com Florentino Pérez, para que a transferência se consumasse. Sete dias antes das eleições, a imprensa da Catalunha escreveu que Figo ficaria no Barcelona, mas os jornais de Madrid diziam o contrário, dando a transferência para os merengues como muito perto de ser concretizada.

Figo, contudo, estava reticente e não queria ir para o Real Madrid. Queria continuar no Barcelona e disse para o agente não lhe telefonar mais, pois a decisão estava tomada. Futre e José Veiga viajaram até à Sardenha, onde Figo estava de férias, para tentar convencê-lo a assinar pelo clube merengue. Mas havia um pormenor que fazia toda a diferença: se a transferência não fosse concretizada, Figo teria de pagar uma indemnização ao Real Madrid.

Numa reunião em Lisboa, depois de vencer as eleições, Pérez conseguiu convencer Luís Figo a assinar contrato com o Real Madrid. No documentário, o internacional português explica que trocou o Barcelona pela capital espanhola porque o Real Madrid tinha efetivamente demonstrado que o queria, ao contrário do clube catalão.

Luís Figo desmente ainda a história de que teria ligado ao presidente culé, a pedir uma garantia bancária para continuar no Barça. No fim desse ano, em 2000, o extremo foi considerado o melhor futebolista do Mundo, vencendo a Bola de Ouro e a liga espanhola em 2000/01, seguindo-se a Liga dos Campeões, em 2001/02.

Figo considera que a mudança para o Real Madrid foi a primeira grande transferência do futebol mundial. O português foi a primeira aquisição dos "galáticos" de Florentino Pérez e revolucionou o mundo do futebol. Paulo Futre, devido ao envolvimento no processo, arrecadou uma comissão de 1,5 milhões de euros, enquanto o agente José Veiga ficou com três milhões.

Numa reação final, Figo deseja que o Real Madrid tenha mais sucesso que o Barcelona e que não se arrepende da mudança, pois sente que, devido à transferência, teve uma carreira melhor, devido aos títulos e conquistas alcançadas.