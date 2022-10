Documentário sobre academia do Seixal lançado em breve

JN Hoje às 11:30 Facebook

"Fábrica de Sonhos: Benfica", o nome da série documental de quatro episódios sobre a academia do Seixal, vai ser distribuído pela NEO Studios nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia.

O documentário, que será lançado nas próximas semanas, tem como base filmagens da temporada 2021/22, onde a equipa de juniores do Benfica se sagrou vencedora da Youth League, e contará com a presença de jogadores como António Silva, Henrique Araújo, João Félix, Rúben Dias, Ederson e João Cancelo.

"O lançamento do documentário produzido pelo NEO Studios, 'Fábrica de Sonhos', em plataformas internacionais, permite-nos mostrar e projetar a excelência do trabalho realizado no Benfica Campus internacionalmente. Fomos reconhecidos por este trabalho dentro da nossa indústria e a sua divulgação a um público muito mais vasto é extremamente importante", considerou Domingos Soares de Oliveira, CEO do Benfica.



"Estamos entusiasmados por podermos trabalhar em estreita colaboração com o Benfica para retratar o que torna o Clube e o Benfica Campus num ambiente tão único e especial. O acesso que deram à nossa equipa é inigualável e tenho a certeza de que os fãs de desporto em todo o mundo irão apreciar as histórias mais intimistas que o documentário proporciona. Especialmente o como e porquê dos jovens jogadores conseguirem triunfar neste lendário gigante europeu, mas também o talento, dedicação e perseverança que isto requer", disse Anouk Mertens, CEO Global do NEO Studios.