Dois Anos de Pandemia: futebol vira a página

Regra das cinco substituições passa a definitiva no final desta semana, por decisão do International Board. Técnicos analisam o lado bom e mau do que a covid-19 trouxe ao desporto-rei.

Num piscar de olhos, passaram quase dois anos desde que o furacão da covid-19 chegou em força ao futebol e, numa altura em que a pandemia parece entrar na fase final, eis que a modalidade vive um momento de transição, com calendários ainda apertados por jogos adiados em muitos países, estádios com lotações limitadas em alguns campeonatos e uma regra nova que se tornará definitiva no final desta semana, por decisão do "International Board", a que passou a permitir cinco substituições em cada equipa durante os 90 minutos.

Em Portugal, a Liga adotou esta medida em 2020, logo na retoma das competições que estiveram três meses interrompidas, e os treinadores concordam com a ideia de a manter. "Ainda bem que isso vai acontecer. As regras do futebol devem ajudar a que o jogo seja mais intenso, mais espetacular e esta é uma delas. A regeneração física dos jogadores é essencial", afirma, ao JN, Sérgio Vieira, que na época passada orientou o Farense no escalão principal.